2020-05-20T08:25:16+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Программа позволяет военнослужащим приобретать самое разное жилье – от новостроек до таун-хаусов
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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жилищные кредиты по сниженным ставкам приближают мечту многих военнослужащих о собственном жильежилищные кредиты по сниженным ставкам приближают мечту многих военнослужащих о собственном жильеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Оформить военную ипотеку по ставке 8,4 процента годовых можно уже с 18 мая 2020 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей.

- С 18 мая мы снижаем ставки по ипотеке для военнослужащих. Мы рады, что можем предложить безопасное и выгодное решение квартирного вопроса людям, которые заботятся о безопасности и защите нашей Родины, - сказал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Предложение доступно военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 года.

Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке - от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми - 4,7% годовых. «Дальневосточную ипотеку» можно получить по сниженной ставке 1,7% годовых. Акция по снижению ставки на ипотечные кредиты при использовании сервиса «Электронная регистрация» продлится до 30 июня 2020 года.

С полными условиями получения кредита можно ознакомиться на сайте Сбербанка. Оформить военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн.

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