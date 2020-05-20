Торговца медицинскими масками наказали за высокие цены в Хабаровском крае
Торговца медицинскими масками наказали за высокие цены в Хабаровском крае. Инцидент зафиксировали в Нанайском районе. При этом разбираться в данном вопросе пришлось в том числе и работникам прокуратуры, которые выявили нарушение.
- Проверку провели на предмет исполнения законодательства о ценообразовании. В итоге установили, что в торговом помещении продают медицинские маски с розничной надбавкой в размере 25 процентов, что превышает допустимый размер на пять процентов, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.
Индивидуальному предпринимателю пришлось отвечать за выявленный недочет. Прокурор внес нарушительнице представление. Требования этого документа уже рассмотрены, нарушения устранены, цены на медицинские маски приведены в соответствие. Также бизнесвумен придется пережить административное разбирательство по статье «Завышение регулируемых государством цен».
ИСТОЧНИК KP.RU