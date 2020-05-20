20 Май 2020 2020-05-20T07:22:06+03:00

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Торговца медицинскими масками наказали за высокие цены в Хабаровском крае. Инцидент зафиксировали в Нанайском районе. При этом разбираться в данном вопросе пришлось в том числе и работникам прокуратуры, которые выявили нарушение.

- Проверку провели на предмет исполнения законодательства о ценообразовании. В итоге установили, что в торговом помещении продают медицинские маски с розничной надбавкой в размере 25 процентов, что превышает допустимый размер на пять процентов, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Индивидуальному предпринимателю пришлось отвечать за выявленный недочет. Прокурор внес нарушительнице представление. Требования этого документа уже рассмотрены, нарушения устранены, цены на медицинские маски приведены в соответствие. Также бизнесвумен придется пережить административное разбирательство по статье «Завышение регулируемых государством цен».

ИСТОЧНИК KP.RU