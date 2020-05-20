В мэрии Хабаровска нашли землю под новый погост

20 Май 2020 2020-05-20T08:23:15+03:00

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В мэрии Хабаровска решили вопрос с землей под новый погост. В администрации купить собираются 60 гектаров за 122,6 миллиона рублей. Решение одобрили депутаты городской думы на внеочередном заседании, состоявшемся накануне.

Суммы из городской казны на покупку земли под кладбище выделили за счет экономии бюджетных средств по другим расходным статьям. К слову, ранее возникал вопрос по поводу правильности расчета стоимости земли.

- Подобрать участок площадью более 60 гектаров под кладбище, это маленькая, но проблема, - признала Наталья Жирякова, заместитель председателя Хабаровской городской думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. - Мы утвердились в верности расчета стоимости такой земли.

В мэрии уже говорили о том, что мест на действующих кладбищах хватит примерно на год, если учесть, что ежегодно в городе осуществляется по пять-шесть тысяч погребений. Проблему начали решать примерно два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU