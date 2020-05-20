20 Май 2020 2020-05-20T11:48:29+03:00

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Рейсы по маршруту «Кавалерово - Хабаровск - Кавалерово» возобновят со 2 июня. Выполнять их будет авиакомпания «Аврора». Стоимость перелета в одну сторону составит три тысячи 225 рублей с учетом сборов.

- Планируется, что вылеты будут два раза в неделю: по вторникам и четвергам вплоть до 29 сентября. Из Кавалерово самолеты будут вылетать в 10:10, в Хабаровск прибывать в 12:25. Рейс из Хабаровска в обратном направлении в этот же день отправится в 13:25, - прокомментировали в авиакомпании.

Отметим также, что данное направление относится к субсидируемым перелетам. К слову, льготные билеты уже начали продавать на маршрут «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре». Его цена составит четыре тысячи 675 рублей в одну сторону. Тариф доступен людям в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, инвалидам первой группы любого возраста и сопровождающим их лицам, а также лицам, сопровождающим ребенка-инвалида.Телефон для справок: 8-800-250-49-88.

ИСТОЧНИК KP.RU