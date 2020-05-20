В Хабаровском крае возникли четыре новых лесных пожара за сутки

20 Май 2020 2020-05-20T11:46:41+03:00

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В Хабаровском крае продолжают возникать очаги природных пожаров. На сегодняшний день известно о четырех новых происшествиях. Огонь разыгрался на территории общей площадью 18,5 гектара.

- По данным на 10 часов утра 20 мая, два лесных пожара в Верхнебуреинском и имени Лазо районах на площади одна тысяча 292 гектара ликвидировали, еще один пожар в Хабаровском районе локализован и до конца дня будет ликвидирован, - рассказали в краевом управлении лесами. - В тушении задействовали 107 лесных пожарных, 11 единиц техники, три воздушных судна.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Впереди жаркий июнь, вероятность возникновения пожаров увеличивается в разы. Помните, огонь может легко уничтожить ваше имущество, забрать человеческие жизни. Вспомните об этом перед тем, как бросить окурок в сухую траву, разводить огонь или проводить огневые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU