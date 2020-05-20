Строители школы в «Волочаевском городке» расстроили мэра Хабаровска

20 Май 2020 2020-05-20T11:28:15+03:00

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Строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок» подверглось критике со стороны мэра Хабаровска. Градоначальник усмотрел на стройплощадке хаос и разброд и потребовал навести порядок. Он отметил, что работы по заливке бетонных конструкций нужно завершить срочно. Кровля уже тоже должна быть готова.

- Недавно был здесь и сегодня ожидал увидеть благоустройство территории полным ходом, а вы только начинаете укладку брусчатки. В июне нужно начинать монтаж оборудования, времени на раскачку у вас нет, - отчитал подрядчика Сергей Кравчук.

Однако нашлись и поводы для похвалы. Например, работы идут по графику, практически обшит фасад здания, в помещениях монтируют перегородки и вентиляционной системы.

Напомним, что новая школа рассчитана на 800 мест. Она будет располагаться в пяти корпусах. На территории учреждения обустроят уникальный стадион, установленный на сваях, баскетбольную площадку и теннисные корты.

ИСТОЧНИК KP.RU