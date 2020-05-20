2020-05-20T11:44:52+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 20 мая 2020 года: четыре человека вылечились

На излечении находятся 35 человек
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 20 мая 2020 года: четыре человека вылечилисьНовости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 20 мая 2020 года: четыре человека вылечилисьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 20 мая 2020 года - на излечении на сегодняшний день находятся 35 человек. Четыре пациента вылечились, один поступил в медучреждение. Среди пациентов на лечении находятся четыре ребенка.

- В реанимационном отделении пребывают четыре человека, у которых диагностировали пневмонию. Состояние двух пациентов оценивают как тяжелое, у них подтвержден COVID-19. Еще у двух человек подозревают коронавирусную инфекцию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на сегодняшний день коронавирусную инфекцию подозревают у 26 пациентов, контактировавших с зараженными. Состояние этих людей врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего с 1 марта по 20 мая в городе зарегистрировали 12 тысяч 536 случаев ОРВИ, 410 случаев пневмонии. За этот же период в больницы города госпитализировали 279 человек с диагнозом ОРВИ и 359 человек с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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