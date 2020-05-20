2020-05-20T12:06:45+03:00
Общество

Стартовали продажи льготных авиабилетов на рейс «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре»

Стоимость перелета в один конец составит четыре тысячи 675 рублей
Александр ШТААЛЬ
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Стартовали продажи льготных авиабилетов на рейс «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре»Стартовали продажи льготных авиабилетов на рейс «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О старте продаж льготных авиабилетов на рейс «Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Хабаровск» объявили в Хабаровском крае. Выполнять его будет авиакомпания «Аврора». Стоимость перелета в один конец составит четыре тысячи 675 рублей.

- Купить билеты смогут пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лиц, а также лица, сопровождающих ребенка-инвалида. Специальный тариф на данных направлениях будет действовать до 30 сентября 2020 года. Самолеты будут курсировать ежедневно согласно графика, - сообщили в авиакомпании.

Так, по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам из Хабаровска самолет будет вылетать в 7:50, прилетать в Николаевск-на-Амуре в 9:25. Обратный рейс - из Николаевска-на-Амуре в 10:15, прибытие в Хабаровск в 11:50.

По средам, четвергам и воскресеньям вылет из Хабаровска в 13:00, прибытие в Николаевск-на-Амуре в 14:35. Обратный рейс -из Николаевска-на-Амуре в 15:25, прибытие в Хабаровск в 17:00.

Льготные билеты продают в офисе продаж в Хабаровске (Аэропорт) и в офисе уполномоченного агента авиакомпании в Николаевске-на-Амуре («Престиж-Тур», улица Советская, 79, телефон 2-67-98). Справки по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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