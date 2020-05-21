Обстановка в Хабаровском крае 21 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

21 Май 2020 2020-05-21T01:12:39+03:00

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Сегодня, 21 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. в основном в регионе без осадков. Исключение северные районы, где ожидается дождь и мокрый снег. В Хабаровске температура ночью от +6 до +8, днем от +21 до +23, ветер юго- западный 5-10 м/с. На юге края ночью +4 +10, днем +18 +23ºС, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах температура ночью от 0 до +10, днем от +10 до +23, ветер южных направлений 5-13 м/с. в северных районах температура ночью от -3 до +7, днем от +3 до +19, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Из-за укусов клещей в больницы края уже обратились в общей сложности одна тысяча 16 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировали. В регионе проводят превентивные мероприятия по недопущению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, обрабатывают территории. На сегодняшний день обработали уже 762,82 гектара из 1731,77 запланированных.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU