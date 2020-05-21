21 Май 2020 2020-05-21T01:34:17+03:00

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Жителям Биробиджана бесплатно доставят дрова-лапшу и опилки. Такое решение анонсировали в городской администрации. Материалы будут брать на огромной свалке отходов деревообработки, образовавшейся на западной окраине города. Вроде бы всегда востребованные дрова, называемые в народе «лапшой», а также опилки, из которых можно изготовлять пеллеты, долгие годы вывозили на окраину и просто бросали. Теперь такое скопление древесины угрожает жителям областного центра.

- После выездного совещания на меня вышла одна из организаций, которая складировала на этом участке отходы деревопереработки, - прокомментировал мэр Александр Головатый. – Вывоз отходов осуществляется по сегодняшний день. Предприятие обеспечит бесплатную доставку древесных отходов.

Заявки от населения принимают в отделе ТОС мэрии города по телефонам 2-22-13 и 2-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU