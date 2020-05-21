2020-05-21T04:20:24+03:00
Общество

Впервые в Хабаровске создали Общественную палату города

Такого органа пока нет ни в одном из муниципальных образований
Александр ШТААЛЬ
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Впервые в Хабаровске создали Общественную палату городаВпервые в Хабаровске создали Общественную палату городаФото: Администрация Хабаровска
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Впервые в Хабаровске создали Общественную палату города. Пока такого органа нет ни в одном из муниципальных образований Хабаровского края. В состав вошли представители различных профессий, религиозных и политических течений. Средний возраст ее членов 45 лет.

- Общественная палата - это объединение различных советов, которые работают в городе. Ранее они действовали по своим планам. Им зачастую не хватало координации, чтобы повысить эффективность работы. Теперь отвечать за это будет Общественная палата, которая будет помогать во взаимодействии граждан, некоммерческих организаций, общественных объединений с городскими и краевыми властями, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кандидатуры участников предложил мэр города, Хабаровская городская дума, региональные местные общественные объединения. Полномочия членов новой структуры продлятся два года. Среди членов Общественной палаты, например, Андрей Никонов - президент Хабаровской региональной общественной организации по защите прав и свобод человека «Дело жизни», Елена Гандурова - главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №7» МЗХК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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