2020-05-21T04:19:21+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на 21 мая 2020 года: отключения воды, пробки

Без горячего водоснабжения остаются больше двух тысяч домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске на 21 мая 2020 года: отключения воды, пробкиОбстановка в Хабаровске на 21 мая 2020 года: отключения воды, пробкиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске сегодня, 21 мая, не зафиксировали отключений холодной воды. Без горячей воды остаются две тысячи 28 жилых домов, 40 детских садов, 42 учебных заведения, 44 медицинских учреждения. Подача ресурса возобновится 22 мая. Временные неудобства связаны с гидравлическими испытаниями на трубопроводе в зоне ТЭЦ-3.

- В городе не работают 135 лифтов. Накануне днем с городских дорог собрали и вывезли 99,4 кубометра мусора. Также за сутки в городе случилось 35 дорожных аварий, 16 возгораний. Скорую помощь по номеру «03» жители Хабаровска вызывали 817 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня, 21 мая, пройдут дорожные работы на улицах Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Нагорная, Знаменщикова, Рокоссовского, Георгиевская, Николаевская, а также в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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