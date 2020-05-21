21 Май 2020 2020-05-21T04:18:32+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 21 мая 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего заражений одна тысяча 380, из них выздоровели 617 человек

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 21 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе, по данным на вечер 20 мая, одна тысяча 380. Из них выздоровели 617 человек, девять скончались.

- Хабаровский край по-прежнему в лидерах среди дальневосточных регионов по количеству выздоровевших от коронавируса. За сутки зарегистрировали 55 новых случаев заболевания. Среди новых пациентов жители Хабаровска, Хабаровского и Ульчского районов, - рассказали в региональном минздраве.

Среди пациентов большинство в возрасте от 18 до 65 лет, шесть пациентов старше 65 лет, 11 детей в возрасте от двух до 12 лет и два подростка 15 и 17 лет. Отметим также, что порядка 55 процентов больных - это бессимптомные носители вируса.

Всего в крае развернули одну тысячу 359 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подготовили 104 аппарата ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU