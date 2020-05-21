21 Май 2020 2020-05-21T04:17:27+03:00

На пешехода в инвалидной коляске наехал автомобиль в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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На пешехода в инвалидной коляске наехал автомобиль в Хабаровске. Происшествие случилось накануне, 21 мая в 23:00. По предварительной информации, автомобиль Nissan Bluebird ехал по улице Тихоокеанской в сторону улицы Даниловского. Мужчина переходил дорогу на красный свет по пешеходному переходу.

- В результате аварии пострадал пешеход - мужчина без определенного места жительства. Врачи его осмотрели и поставили диагноз - рана окологлазничной области, ушибы головы, - рассказал информированный источник. - Известно, что за рулем иномарки находился мужчина, стаж вождения которого с 2018 года. На момент происшествия он был трезв.

Автолюбителей в городе убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU