2020-05-21T04:40:31+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 мая 2020 года: за сутки выписались трое

Всего пациентов на излечении сегодня 33
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 мая 2020 года: за сутки выписались троеСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 мая 2020 года: за сутки выписались троеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске -на- Амуре на 21 мая 2020 года - на излечении находятся 33 пациента, зараженных коронавирусом. Среди них четыре ребенка. За сутки выписали трех человек, госпитализировали трех человек.

- Напомним, инфекционный госпиталь развернули на базе второй городской больницы. Состояние пациентов, находящихся здесь, врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в реанимационном отделении сейчас находятся три пациента с пневмонией. Состояние одного из них тяжелое, у этого человека подтвержден COVID-19. Состояние еще одного пациента средней тяжести, еще у одного человека подозревают COVID-19. Также лечение получают 39 пациентов с внебольничной пневмонией, у которых не подтвердился коронавирус.

Жителей города убедительно просят не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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