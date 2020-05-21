Мясо благородного оленя нашли у водителя в Хабаровском крае
Мясо благородного оленя, которого также называют изюбрем, нашли у автовладельца в Хабаровском крае. Инцидент случился вчера, 20 мая, в Нанайском районе. Выявили нарушителя государственные инспектора в области охраны окружающей среды, задержать его помогли полицейские.
- Автолюбитель ехал по трассе «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре». При досмотре машины нашли мясо, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. – По данному факту решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве сообщили, что, скорее всего, мясо благородного оленя (изюбря) было незаконно добыто в районе имени Лазо Хабаровского края. Напомним, что по Правилам охоты, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, добывать самцов благородного оленя с неокостеневшими рогами (пантами) можно в период с 1 июня по 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU