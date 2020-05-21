2020-05-21T05:24:05+03:00
Спорт

Футболисты в Хабаровске опробуют уникальный газон

Такое искусственное покрытие используют на полях чемпионата мира
Александр ШТААЛЬ
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Футболисты в Хабаровске опробуют уникальный газонФутболисты в Хабаровске опробуют уникальный газонФото: Администрация Хабаровска
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Футболисты в Хабаровске опробуют уникальный газон, который уложили на стадионе Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки. К слову, такое покрытие использую на полях чемпионатов мира, его доставили в краевую столицу из Европы.

- Пока газон «отлеживается», но хабаровские футболисты уже могут готовить бутсы. На таком покрытии они не получат ожогов от трения о поверхность при падении. На таких газонах на сегодняшний день играют только в Бельгии и Англии. Технологию применили при подготовке спортивных арен к последнему из чемпионатов мира по футболу, - рассказал Олег Душутин, проректор по развитию имущественного комплекса ДВГАФК.

Пока есть проблемы с подключением объекта к электросетям. Однако мэр Хабаровска пообещал способствовать в их решении. Отдельные виды отодвинули из-за пандемии, например, пока только уложили основание беговых дорожек. Зато воплотили в жизнь львиную долю идут ведутся фасадные и отделочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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