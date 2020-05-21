2020-05-21T05:54:41+03:00
Происшествия

Госавтоинспектора-взяточника из ЕАО осудили в Хабаровске

Он покровительствовал предпринимателю, нарушившему правила проезда крупногабаритного транспорта
Александр ШТААЛЬ
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Госавтоинспектора-взяточника из ЕАО осудили в ХабаровскеГосавтоинспектора-взяточника из ЕАО осудили в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудили старшего инспектора дорожно-патрульной службы Государственной автоинспекции по Смидовичскому району ЕАО. Мужчине было предъявлено обвинение в получении взятки. Из материалов дела следует, что фигурант нечестно зарабатывал в период с мая 2018 года по март 2019 года. Деньги ему платил предприниматель.

- За вознаграждение осужденный оказывал бизнесмену покровительство. В том числе обеспечивал беспрепятственный проезд принадлежащего предпринимателю крупногабаритного и тяжеловесного транспорта с превышением предельно допустимых габаритов и груза. Специального разрешения у водителей соответственно не было. Этот проступок расценивается, как административное правонарушение, но госавтоинспектор не составлял служебные документы и не привлекал виновного к ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За подобные услуги предприниматель платил госавтоинспектору ежемесячно. Суммы начинались от трех тысяч рублей. Общая сумма платежей – 54 тысяч рублей.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок два года с испытательным сроком два года. Также автоинспектору придется заплатить штраф в размере 109 тысяч рублей. Его лишили права занимать должности в органах представительной и исполнительной власти и запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно¬-распорядительных полномочий в указанных органах сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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