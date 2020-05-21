21 Май 2020 2020-05-21T07:04:46+03:00

Крупную партию этих товаров доставят в регион сегодня, 21 мая

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Респираторы и защитные костюмы получат медики в Хабаровском крае. В регион доставят крупную партию этих товаров сегодня, 21 мая. Ожидается, что привезут 43 тысячи 200 респираторов и 10 тысяч 850 защитных костюмов.

- В первую очередь защитные средства получат инфекционные госпитали, которые лечат больных коронавирусом. Объемы будут рассчитываться в зависимости от количества инфекционных коек. Защитные средства получат и врачи скорой помощи, - отметили в краевом минздраве.

Отметим также, что в целом на Дальний Восток в ближайшие дни привезут 204 тысячи респираторов. За счет внебюджетных средств закупают также дополнительные медицинские средства и оборудование. К слову, дальневосточным врачам безвозмездно передают 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU