21 Май 2020 2020-05-21T07:28:05+03:00

Молодежь из Нового мира в Хабаровском крае спасла улицу от большого пожара ФОТО: Комитет по гражданской защите правительства Хабаровского края

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В минувшее воскресенье, 17 мая, в поселке Новый мир Комсомольского района спасли улицу от огромного пожара. Самое активное участие в тушении пожара принимала местная молодежь, которая помогала огнеборцам.

- Пожар начался, когда стемнело, в это время многие жители поселка уже спали. Очевидцы заметили зарево во втором часу ночи и сразу же позвонили на «112». Огонь вспыхнул в бане на одном из участков и очень быстро перекинулся на теплицу, дровяник, сеновал и забор. Местные жители начали будить друг друга, пытались сами бороться с пожаром, пока ехали пожарные, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушение осложнял сильный порывистый ветер. В такой ситуации нельзя было терять ни секунды. Когда подмога прибыла, огонь перекинулся на ближайший участок и участок напротив, через дорогу. Воду подавали сразу по нескольким направлениям, а четыре юных помощника тем временем носили ведрами воду из колодца и охлаждали стены бани. С их помощью удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящие постройки.

- На определенном этапе такая инициатива стала опасной для юных пожарных, поэтому нам пришлось принудительно отстранить добровольцев их от обязанностей. А вообще они большие молодцы, - рассказал Владимир Лоскутников, начальник караула седьмой пожарной части 2 отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

Справиться с пламенем смогли в шестом часу утра. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Все жилые дома удалось отстоять. Среди героев девятиклассники Софья Антонюк и Никита Ермащук и ребята постарше - Кирилл Заксор и Петр Сотников.

ИСТОЧНИК KP.RU