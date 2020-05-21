2020-05-21T08:13:14+03:00
Общество

Самоизолированные хабаровчане не смогли прийти на аукцион земель

К тому же они решили попридержать деньги и временно отказаться от идеи построить свой дом
Александр ШТААЛЬ
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Самоизолированные хабаровчане не смогли прийти на аукцион земельСамоизолированные хабаровчане не смогли прийти на аукцион земельФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Самоизолированные хабаровчане не смогли прийти на аукцион земель. По правилам, земельные торги проводят не на электронных площадках, а при личном присутствии потенциальных покупателей. Последние решили в целях безопасности остаться дома. Кроме того, хабаровчане сочли уместным пока повременить с покупкой земли, отложить строительство домов и попридержать свои финансы до лучших времен.

- На несостоявшихся аукционах хотели реализовать семь земельных участков под индивидуальную застройку и один – под строительство складских помещений, - рассказала Юлия Селиванова, заместитель начальника отдела развития территории и торгов городского департамента архитектуры. - Общая площадь территорий составляет 28 тысяч 819 квадратных метров. По стартовым ценам на эти земли, их суммарная стоимость составляет шесть миллионов 253 тысячи рублей.

Отметим также, что в администрации намерены и дальше объявлять аукционы даже не смотря на режим самоизоляции. Земельные участки, которые не удалось сейчас продать, выставят на торги повторно. Их проводят еженедельно по пятницам. Подробная информация об аукционах по телефонам: 41-99-21 и 41-98-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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