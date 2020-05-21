Мусульмане Хабаровского края отпразднуют Ураза-байрам не в мечети
Мусульман Хабаровского края убедительно просят оставаться дома на Ураза-байрам. Это мера вынужденная в связи с угрозой распространения коронавирусом. В этом году отмечать праздник будут 24 мая. Вместо традиционных молитв в мечети приверженцам ислама в духовном управлении мусульман Дальнего Востока настоятельно рекомендуют остаться дома.
- Пожалуйста, отметьте Ураза-байрам в узком семейном кругу, не посещайте мечети и не собираться большими коллективами. К слову, в этом году организуют прямую трансляцию праздничной проповеди, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Посмотреть проповедь можно будет в официальном аккаунте Духовного управления мусульман Дальнего Востока в социальной сети. Верующих убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать рекомендациям.
Напомним, на территории Хабаровского края проживают более 40 тысяч мусульман.
ИСТОЧНИК KP.RU