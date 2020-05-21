2020-05-21T08:39:24+03:00
Общество

Мусульмане Хабаровского края отпразднуют Ураза-байрам не в мечети

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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Мусульмане Хабаровского края отпразднуют Ураза-байрам не в мечетиМусульмане Хабаровского края отпразднуют Ураза-байрам не в мечетиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мусульман Хабаровского края убедительно просят оставаться дома на Ураза-байрам. Это мера вынужденная в связи с угрозой распространения коронавирусом. В этом году отмечать праздник будут 24 мая. Вместо традиционных молитв в мечети приверженцам ислама в духовном управлении мусульман Дальнего Востока настоятельно рекомендуют остаться дома.

- Пожалуйста, отметьте Ураза-байрам в узком семейном кругу, не посещайте мечети и не собираться большими коллективами. К слову, в этом году организуют прямую трансляцию праздничной проповеди, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Посмотреть проповедь можно будет в официальном аккаунте Духовного управления мусульман Дальнего Востока в социальной сети. Верующих убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать рекомендациям.

Напомним, на территории Хабаровского края проживают более 40 тысяч мусульман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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