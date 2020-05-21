2020-05-21T08:55:22+03:00
Общество

Больше 600 детей в Хабаровском крае укусили клещи

Всего пострадавших чуть больше полутора тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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Больше 600 детей в Хабаровском крае укусили клещиБольше 600 детей в Хабаровском крае укусили клещиФото: Мария ЛЕНЦ
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Клещи в Хабаровском крае продолжают нападать на людей. Так, с начала эпидемического сезона в больницы обратились одна тысяча 506 человек, которых укусили клещи. Из них 661 ребенок. Случаи присасывания зафиксировали в Хабаровске, Вяземском, Амурском и имени Лазо районах края.

- В этом году акарицидную обработку проведут на территории площадью 1731,77 гектар. По данным на 20 мая 2020 года «чистку» от клещей провели на территории общей площадью 904,32 гектара, то есть обработали 52 процента от плана, - прокомментировали в пресс- службе регионального управления Роспотребнадзора.

Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща надо обращаться в медицинское учреждение по месту жительства. Там насекомое извлекут и проведут процедуры, необходимые для предупреждения заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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