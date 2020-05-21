21 Май 2020 2020-05-21T09:32:34+03:00

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Верующие просят хабаровчан помочь цветами. Растениями хотят украсить территорию рядом с семинарией. Если у вас есть возможность помочь с покупкой рассады цветов или кустарников, пожалуйста, поспособствуйте. От горожан примут в дар и цветы с дачных участков - бархатцы, алиссум, хосты, курильский чай, петунии, бадан, мелкие хвойники.

- Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, цветы – остатки рая на земле. Они способны украсить нашу жизнь, жилище, пространство. Наверно поэтому так часто мы стремимся окружить себя этими прекрасными Божиими созданиями, - отметили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Жителей краевой столицы призывают оказать посильную помощь в оформлении территории. Подробную информацию о том, как помочь и когда удобно передать цветы, можно получить по телефону 8-923-125-00-75 (Елена).

ИСТОЧНИК KP.RU