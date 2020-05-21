2020-05-21T10:04:47+03:00
Происшествия

Ценный деликатес подвел мужчин под уголовную статью в Хабаровском крае

Их машины фигурантов изъяли почти семь килограммов икры осетровых рыб
Александр ШТААЛЬ
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Ценный деликатес подвел мужчин под уголовную статью в Хабаровском краеЦенный деликатес подвел мужчин под уголовную статью в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
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Ценный деликатес подвел мужчин под уголовную статью в Хабаровском крае. По предварительной информации, почти семь килограммов икры нашли в машине, в которой ехали житель Комсомольска-на Амуре и села Пивань. Приятелей остановили на трассе «Селихино - Николаевск-на-Амуре на подъезде к селу Черный Мыс».

- Злоумышленников задержали во время рейда «Путина – весна 2020». За рулем находился комсомольчанин. К слову, пассажир-сельчанин ранее был судим за кражу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сами подозреваемые уверяли, что нашли икру на берегу Амура и собирались ее сами употребить. В отношении них уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» Нарушители могут лишиться свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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