На улице Шолом-Алейхема в Биробиджане заменили теплотрассу

21 Май 2020 2020-05-21T10:27:26+03:00

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На улице Шолом-Алейхема в районе дома №54 в Биробиджане заменили теплотрассу. Напомним, работы здесь проводили с 18 мая. Из-за ремонтных работ участок дороги для движения машин временно закрыли от переулка Швейный до улицы Постышева. Работы продолжались в течение трех дней.

- Сегодня приступили к уплотнению грунта, а также планировали сразу после замены теплотрассы благоустроить территорию. Однако дорожники все же настаивают на том, чтобы заасфальтировать участок в конце мая - первых числах июня, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Время нужно, что грунт утрамбовался. Если асфальт уложить сейчас, велика вероятность, что на отремонтированном участке дороги образуется провал и его снова придется ремонтировать. Жителей города убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU