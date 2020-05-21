2020-05-21T11:51:13+03:00
Общество

В Хабаровске отменили майский субботник

Двухмесячник по санитарной очистке города продолжается
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске отменили майский субботникВ Хабаровске отменили майский субботникФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске отменили традиционный майский субботник, зато продолжается двухмесячник санитарной очистки города. Поводом для решения об отмене мероприятия стала пандемия COVID-19.

- С начала апреля в городе ликвидировали в два раза больше несанкционированных свалок, чем планировалось, больше стали высаживать деревьев, - рассказала Мария Кущ, заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда.

В двухмесячнике задействовали больше 13,3 тысячи человек. Среди них работники жилищных организаций, специалисты комитетов по управлению районами и управления дорог и внешнего благоустройства. В работах регулярно задействуют не менее полутора сотен единиц техники. По данным на 21 мая, в порядок привели 135 бесхозных территорий и более трех с половиной тысяч дворов, разобрали и вывезли 182 неорганизованные свалки, отремонтировали 57 детских и 30 контейнерных площадок, высадили более одной тысячи 300 деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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