2020-05-22T05:00:04+03:00
Общество

В Охотском районе Хабаровского края открыли пожароопасный сезон

Местных жителей убедительно просят не жечь костры, не бросать окурки, не проводить огневые работы
Александр ШТААЛЬ
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В Охотском районе Хабаровского края открыли пожароопасный сезонВ Охотском районе Хабаровского края открыли пожароопасный сезонФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Охотском районе Хабаровского края открыли пожароопасный сезон с 20 мая. Соответствующий приказ издали в управлении лесами правительства региона. Таким образом особые условия сейчас действуют на территории 38 краевых лесничеств. Особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные ограничения при посещении лесов, введен в 15 районах края.

- Местных жителей убедительно просят не разводить костры, не жечь траву, не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, не проводить какие-либо огневые работы, - рассказали в пресс-службе регионального управления лесами.

Обращаем внимание, что большая часть пожаров случается именно по вине людей. За прошедшие сутки зафиксировали очаги возгорания в Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Хабаровском и имени Лазо районах. Там зарегистрировали шесть лесных пожаров на общей площади 22 гектара, два очага возгораний локализовали. С пламенем борются 215 лесных пожарных. Они используют 24 единицы техники, три воздушных судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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