2020-05-22T04:58:02+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 22 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

Местами в регионе кратковременные дожди
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 22 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 22 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 мая, опасные и неблагоприятные метеоявления не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью +8 +10, днем +20 +22, ветер юго- западный 5-10 м/с. Также без осадков на юге края, температура ночью от +5 до +11, днем от +17 до +23, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами ожидаются кратковременные дожди, температура ночью от 0 до +11, днем от +10 до +23, ветер южных направлений 5-13 м/с. На севере края кратковременные дожди прогнозируют в Тугуро-Чумиканском районе, температура ночью от -3 до +7, днем от +3 до +14, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, число обратившихся в больницы из-за укусов клещей в общей сложности составило одну тысячу 16. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в регионе нет. Продолжается акарицидная обработка территорий.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доследственные проверки идут в Хабаровском крае по невыплатам врачам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 мая 2020 года: двух выписали, 10 госпитализировали
Офис микрозаймов в Хабаровске наказали за незаконную деятельность
Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году
В Хабаровском крае не прогнозируют масштабных наводнений
«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского края
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациент
В Охотском районе Хабаровского края открыли пожароопасный сезон
Обстановка в Хабаровском крае 22 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Хабаровске отменили майский субботник
На улице Шолом-Алейхема в Биробиджане заменили теплотрассу
Ценный деликатес подвел мужчин под уголовную статью в Хабаровском крае
Верующие просят хабаровчан помочь цветами
Больше 600 детей в Хабаровском крае укусили клещи
Мусульмане Хабаровского края отпразднуют Ураза-байрам не в мечети
Самоизолированные хабаровчане не смогли прийти на аукцион земель
Молодежь из Нового мира в Хабаровском крае спасла улицу от большого пожара
Респираторы и защитные костюмы получат медики в Хабаровском крае
Следователи работают с врачами скорой помощи в Хабаровске
Госавтоинспектора-взяточника из ЕАО осудили в Хабаровске
Футболисты в Хабаровске опробуют уникальный газон
Мясо благородного оленя нашли у водителя в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 21 мая 2020 года: за сутки выписались трое
На пешехода в инвалидной коляске наехал автомобиль в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 21 мая 2020 года
Обстановка в Хабаровске на 21 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Впервые в Хабаровске создали Общественную палату города