Обстановка в Хабаровском крае 22 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

22 Май 2020 2020-05-22T04:58:02+03:00

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Сегодня, 22 мая, опасные и неблагоприятные метеоявления не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью +8 +10, днем +20 +22, ветер юго- западный 5-10 м/с. Также без осадков на юге края, температура ночью от +5 до +11, днем от +17 до +23, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами ожидаются кратковременные дожди, температура ночью от 0 до +11, днем от +10 до +23, ветер южных направлений 5-13 м/с. На севере края кратковременные дожди прогнозируют в Тугуро-Чумиканском районе, температура ночью от -3 до +7, днем от +3 до +14, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, число обратившихся в больницы из-за укусов клещей в общей сложности составило одну тысячу 16. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в регионе нет. Продолжается акарицидная обработка территорий.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU