2020-05-23T07:27:43+03:00
Звезды

В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах»

В субботу из-за пандемии коронавируса площадкой для актеров станут именно окна
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах». Фото: Хабаровский театр юного зрителяВ Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах». Фото: Хабаровский театр юного зрителя
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Такие арт-проекты хабаровский ТЮЗ воплощал и раньше, действие разворачивалось на балконе, на прилегающей к театру территории, но сегодня в правительстве региона призывают к самоизоляции, а значит основной действующей площадкой для показа миниатюр станут окна.

- Все течет, все меняется, - рассказали в театре. - Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и видеть друг друга можно даже тогда, когда мы не можем встретиться, когда между нами требуется дистанция. Пусть нас разделяют стекла окон. Происходить будет все по-настоящему, как и положено в театре.

Перформанс состоится 23 мая ровно в 9 часов вечера у Хабаровского театра юного зрителя. Действие продлиться недолго – всего полчаса.

- Это время, когда любой прохожий неожиданно для себя становится зрителем – достаточно воображения и сопереживания, чтобы понять себя и друг друга, - отмечают в хабаровском ТЮЗе. - Это абсолютно безопасно. Это бесплатно, потому что бесценно.

Всего в проекте примут участие 14 человек, сценки будут небольшими, но похожими на настоящий спектакль, с настоящим театральным светом, костюмами и декорациями - обещают в театре юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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