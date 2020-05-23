В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах»

23 Май 2020 2020-05-23T07:27:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Такие арт-проекты хабаровский ТЮЗ воплощал и раньше, действие разворачивалось на балконе, на прилегающей к театру территории, но сегодня в правительстве региона призывают к самоизоляции, а значит основной действующей площадкой для показа миниатюр станут окна.

- Все течет, все меняется, - рассказали в театре. - Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и видеть друг друга можно даже тогда, когда мы не можем встретиться, когда между нами требуется дистанция. Пусть нас разделяют стекла окон. Происходить будет все по-настоящему, как и положено в театре.

Перформанс состоится 23 мая ровно в 9 часов вечера у Хабаровского театра юного зрителя. Действие продлиться недолго – всего полчаса.

- Это время, когда любой прохожий неожиданно для себя становится зрителем – достаточно воображения и сопереживания, чтобы понять себя и друг друга, - отмечают в хабаровском ТЮЗе. - Это абсолютно безопасно. Это бесплатно, потому что бесценно.

Всего в проекте примут участие 14 человек, сценки будут небольшими, но похожими на настоящий спектакль, с настоящим театральным светом, костюмами и декорациями - обещают в театре юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU