23 Май 2020 2020-05-23T07:12:01+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 мая 2020 года: всего в крае заразились 1509 человек Фото: Правительство Хабаровского края

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 23 мая 2020 года – как сообщают в региональном минздраве в Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечилось 655 человек. Пока по числу выздоровевших край сохраняет лидирующие позиции в округе.

- За сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания, среди жителей города Хабаровска и Хабаровского района, - отмечают в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 19 пациентов старше 65 лет; 1 ребенок в возрасте 5 лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 25,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60,0 % зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 1509 случаев заболевания), из них 9 закончились смертью пациентов.

На стационарном лечении находится 595 пациентов, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 250 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У большинства болеющих (60,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

Всего в крае развернуто 1359 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подготовлено 104 аппарата ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU