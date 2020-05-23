23 Май 2020 2020-05-23T11:15:38+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 23 мая 2020 года: выявлено два новых случая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Как сообщают в администрации Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки в городе в инфекционный госпиталь поступили два новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Так что сейчас в лечебном учреждении находятся 42 человека заболевшие новой коронавирусной инфекцией, из них четверо детей.

- У 40 пациентов находящихся под наблюдением врачей состояние удовлетворительное, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре. – Так же за последние сутки из госпиталя выписаны три человека ранее болевшие коронавирусной инфекцией.

В реанимации находится 4 пациента с пневмонией (у двух состояние тяжёлое с COVID-19, и у 2 состояние средней тяжести с подозрением на COVID-19). Также в госпитале 22 пациента контактных и с подозрением на covid-19, у них состояние удовлетворительное. Кроме этого, в лечебном учреждении находится 41 пациент с внебольничной пневмонией.

На амбулаторном лечение 4 пациента с covid-19, из них трое детей. Руководство города настоятельно рекомендует соблюдать режим самоизоляции и без особого повода не выходить из дома, даже несмотря на погожие, почти летние деньки.

ИСТОЧНИК KP.RU