Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 23 мая 2020 года: выявлено два новых случая
Как сообщают в администрации Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки в городе в инфекционный госпиталь поступили два новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Так что сейчас в лечебном учреждении находятся 42 человека заболевшие новой коронавирусной инфекцией, из них четверо детей.
- У 40 пациентов находящихся под наблюдением врачей состояние удовлетворительное, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре. – Так же за последние сутки из госпиталя выписаны три человека ранее болевшие коронавирусной инфекцией.
В реанимации находится 4 пациента с пневмонией (у двух состояние тяжёлое с COVID-19, и у 2 состояние средней тяжести с подозрением на COVID-19). Также в госпитале 22 пациента контактных и с подозрением на covid-19, у них состояние удовлетворительное. Кроме этого, в лечебном учреждении находится 41 пациент с внебольничной пневмонией.
На амбулаторном лечение 4 пациента с covid-19, из них трое детей. Руководство города настоятельно рекомендует соблюдать режим самоизоляции и без особого повода не выходить из дома, даже несмотря на погожие, почти летние деньки.
ИСТОЧНИК KP.RU