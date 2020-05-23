2020-05-23T12:08:14+03:00
Происшествия

В ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машины

Судебные приставы взыскали в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машиныВ ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машиныФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в это время его сбила находящаяся за рулем собственного автомобиля сорокалетняя женщина.

В результате пешеход отправился в больницу, а потом подал в суд на взыскание морального вреда с виновницы ДТП. Суд принял сторону потерпевшего и постановил выплатить ему 100 тысяч рублей.

Однако виновница ДТП с таким поворотом дела была не согласна и всячески тянула с выплатой компенсации. Тогда за дело взялись судебные приставы.

- Будучи уведомленной о возбуждении исполнительного производства, женщина требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнила. Судебный пристав, установив, что у неплательщицы на праве собственности имеется автотранспортное средство, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, нарушительнице ограничили выезд за рубеж и арестовали банковский счет – все в рамках закона позволяющего ограничивать должника в его правах. В конце концов виновнице аварии оказалось дешевле возместить ущерб потерпевшему, и она полностью оплатила сумму задолженности – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машины
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 23 мая 2020 года: выявлено два новых случая
В Хабаровском крае Амурские казаки отправятся покорять гору Пик
В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 мая 2020 года: всего в крае заразились 1509 человек
В Еврейской автономной области начали охоту за маком
В Хабаровском крае отслуживших по призыву отправляют домой с соблюдением санэпидрежима
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 23 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом
Парк Дома офицеров флота в Хабаровске продолжат реконструировать