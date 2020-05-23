23 Май 2020 2020-05-23T12:08:14+03:00

В ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машины Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в это время его сбила находящаяся за рулем собственного автомобиля сорокалетняя женщина.

В результате пешеход отправился в больницу, а потом подал в суд на взыскание морального вреда с виновницы ДТП. Суд принял сторону потерпевшего и постановил выплатить ему 100 тысяч рублей.

Однако виновница ДТП с таким поворотом дела была не согласна и всячески тянула с выплатой компенсации. Тогда за дело взялись судебные приставы.

- Будучи уведомленной о возбуждении исполнительного производства, женщина требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнила. Судебный пристав, установив, что у неплательщицы на праве собственности имеется автотранспортное средство, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данного автомобиля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, нарушительнице ограничили выезд за рубеж и арестовали банковский счет – все в рамках закона позволяющего ограничивать должника в его правах. В конце концов виновнице аварии оказалось дешевле возместить ущерб потерпевшему, и она полностью оплатила сумму задолженности – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU