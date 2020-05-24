Обстановка в Хабаровском крае 24 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

24 Май 2020 2020-05-24T02:44:22+03:00

Сегодня по всему краю пройдут небольшие дожди Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По всему краю небольшое снижение температуры и дожди

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24 мая 2020 года, по данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

В Хабаровске будет кратковременный дождь, температура ночью от +7ºС до +9ºС, днем поднимется до +19º…+21ºС, ветер восточный 5-10 м/с;

в южных районах Хабаровского края – кратковременные дожди, температура ночью +4º…+10ºС, днем от +17ºС до +22ºС, ветер северо-восточный 8-13 м/с;

в центральных районах – также кратковременные дожди, температура ночью опустится, ожидается 0º…+10ºС, днем потеплеет +9º…+23ºС, ветер различных направлений 5-12 м/с;

на севере края местами небольшие дожди, ночью заморозки, от -2ºС до +7ºС, днем от +3ºС до +18ºС, ветер различных направлений 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного фона на территории края находится в пределах естественных значений – от 9 до 17 мкр/ч. Превышений выше этих пределов не ожидается.

Солнечная активность 24 мая очень низкая, геомагнитное поле спокойное.

Уровень Амура немного растет, по 6-8 сантиметров в сутки. В течение двух ближайших суток скачкообразных изменений в уровне самой большой реки края не ожидается.

Интенсивно поднимается река Мая, прибавляя по 46 сантиметров в сутки. Все реки, за исключением Уссури, Подхоренка и реки Мая, где затоплены поймы, держатся в основных берегах. На Амуре отмечаются незначительные колебания уровней воды +6-8 см, на р. Мая продолжаются подъемы интенсивностью 46 см/сутки. Все реки края в основных берегах, за исключением рек Уссури, Подхоренок, Мая, где поймы затоплены на глубину 0,2-1,0 м, без ущерба. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток существенных изменений в уровне воды не ожидается.

Активность клещей пока не снизилась, в травмпункты продолжают обращаться укушенные граждане – свыше тысячи человек нарастающим итогом с начала опасного периода. Заболевших энцефалитом и боррелезом среди них не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU