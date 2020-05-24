2020-05-24T04:15:47+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 24 мая 2020 года: суммарно вылечились 678 человек

За сутки среди заболевших прирост на 63 случая, прибавку дали Хабаровск и Комсомольск
Ксения ТУРТЫГИНА
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Врачи и Роспотребнадзор встревожены увеличением темпов прироста заболевших в краеВрачи и Роспотребнадзор встревожены увеличением темпов прироста заболевших в краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 1572 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Излечились, также нарастающим итогом, 678 человек. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в общей сложности десять человек.

За сутки 22-23 мая зафиксировано 63 новых заболевших, прирост дали Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и несколько районов края. Возраст заболевших – от 18 до 65 лет. Из них: девять старше 65 лет, три ребенка, от года до шести лет, и два подростка 15 лет. Примерно половина (45 процентов) вновь выявленных были бессимптомными носителями, выявили их по результатам лабораторных обследований. Больше трети (35%) заболели пневмонией, у остальных инфекция проявилась как обычная простуда.

На лечении в стационарах находятся 624 человека, из них двенадцать «тяжелых», на ИВЛ. Двести шестьдесят лечатся амбулаторно, дома. Две трети болеющих (60 процентов) переносят инфекцию в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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