В Комсомольске-на-Амуре отключили от горячей воды микрорайон Таежный

24 Май 2020 2020-05-24T05:43:19+03:00

Традиционная летняя картина типичного российского города: разрытые трубы, гул работающей техники и тишина в кране с горячей водой Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Мыться в тазиках «таежникам» придется до самого августа – столько займут масштабные работы по замене трубопроводов

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В микрорайоне Таежный Комсомольска-на-Амуре приступили к техническому перевооружению теплотрассы. Здесь нужно заменить 3450 метров трубопроводов. Работы идут на пяти участках, сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, и, по информации теплосетевиков, продлятся до августа.

На это время жителям микрорайона придется забыть о таком благе цивилизации, как горячая вода. Полностью прекращена подача теплоресурса в двадцать четыре многоквартирных дома (ДОС №1-14, ул. Почтовая 8, 9, 10, 15, 15/2; ул. Охотская 5, 7, 9; ул. Пограничная 1, 3), детский сад №38 и школу №28.

Энергетики объяснили, что плановый ремонт теплотрасс летом помогает избежать внепланового «латания дыр» зимой. Мыться в тазике в июне-июле лучше, чем оказаться без отопления в декабре.

Информацию по ремонтам теплотрасс Комсомольска-на-Амуре можно уточнить по телефонам диспетчерской службы Комсомольских тепловых сетей: 53-23-45 и 20-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU