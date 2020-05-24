2020-05-24T10:16:39+03:00
Происшествия

Хабаровчанин украл у родной матери инвалидную коляску

Безработному мужчине срочно понадобились деньги на алкоголь
Ксения ТУРТЫГИНА
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Нормальному человеку и в голову не придет отобрать коляску у неходячегоНормальному человеку и в голову не придет отобрать коляску у неходячегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительнице Железнодорожного района Хабаровска пришлось написать заявление в полицию на родного сына. Женщина – инвалид по заболеванию опорно-двигательного аппарата, без инвалидной коляски перемещаться она не может. Сын-бездельник забрал у матери средство передвижения, чтобы пропить.

Хабаровчанка живет в частном доме с двумя сыновьями, рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. Один из родственников, 38-летний детина, нигде не работает, зато регулярно прикладывается к спиртному. Деньги он когда выпрашивает, когда требует у матери, устраивая скандалы. После очередной такой ссоры он забрал у матери инвалидную коляску, стоимостью двадцать тысяч рублей, и ушел.

Имущество сотрудники полиции обнаружили у знакомого подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник предложил другу купить коляску, тот оказался. Безработный бросил инвалидное кресло и ушел куда-то.

Подозреваемый задержан и отправлен под подписку о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой – пять лет лишения свободы. Кстати, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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