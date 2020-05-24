2020-05-24T07:30:38+03:00
Общество

В вузах Хабаровского края увеличат количество бюджетных мест

Дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ назначат не только летом-2020, но и в течение следующего учебного года
Ксения ТУРТЫГИНА
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Выпускники этого года оказались в непростой ситуации, нужно сделать все, чтобы сгладить ее остротуВыпускники этого года оказались в непростой ситуации, нужно сделать все, чтобы сгладить ее остротуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Установлена дата проведения первого единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов – 29 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Это временная мера, связанная с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в стране. Глава государства уточнил, что зачисление в вузы пройдет в августе, в августе же можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. Но смогут это сделать только те выпускники, кто по весомым причинам не сдал госэкзамен в июне.

Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ в 2020 году назначат не только на лето, но и на весь предстоящий учебный год 2020/2021. Выпускники этого года, подлежащие военному призыву, получат отсрочку.

Во всех вузах страны, в том числе в Хабаровском крае, планируется увеличение бюджетных мест по приоритетным направлениям экономики и социальной сферы. Причем наибольшее увеличение пройдет именно в регионах – этот момент глава государства подчеркнул особо.

В Хабаровском крае свыше шести тысяч человек в этом году закончат одиннадцатые классы. Порядка 90 процентов из них планируют поступать в высшие учебные заведения. Для них подготовлен проект нового расписания сдачи ЕГЭ основного периода: 29 июня – география, литература, информатика. Русский язык, как самый массовые экзамен, рекомендовано провести в два дня, 2 и 3 июля. Профильная математика - 6 июля, история и физика – 9 июля, обществознание и химии – 13 июля, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 июля, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 18 и 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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