2020-05-24T13:09:36+03:00
Звезды

В Хабаровском крае День славянской письменности проведут онлайн

Общеобразовательные чтения пройдут в приложении для онлай-конференций, а участники «Поющей площади» выложат видео в соцсетях
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Мероприятия пройдут, но поменяется форматМероприятия пройдут, но поменяется форматФото: Правительство Хабаровского края
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День славянской письменности и культуры в Хабаровском крае состоится. Однако из-за мер по нераспространению коронавирусной инфекции все мероприятия проведут на электронных площадках, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Накануне, 24 мая, состоится акция «Поющая площадь». Участники заранее запишут свои выступления, видео опубликуют на страничках Краевого научно-образовательного творческого объединения в соцсетях.

Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения состоятся 25 мая в 16 часов. Ожидается, что в чтениях примут участие иерей Максим Суворов (Санкт-Петербург), доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики ТОГУ (Хабаровск) Вургун Мехтиев, искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи Любовь Ушакова, (Москва) и доцент, научный сотрудник Музейно-выставочного центра Поволжского православного института им. святителя Алексия Московского, член Международного Есенинского общества Елена Койнова (Тольятти).

Чтения пройдут в формате онлайн-конференции в Zoom, трансляция намечена на странице Хабаровской духовной семинарии в Youtube. Ссылка для подключения к Кирилло-Мефодиевским чтениям: https://us02web.zoom.us/j/4878830245?pwd=NzcvaGFTSm1rd1lIU25waTFXVGJ2dz09. Идентификатор конференции: 487 883 0245. Пароль: 25052020. Для исключения неловких ситуаций слушателям нужно заранее убедиться, что у них отключены микрофоны и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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