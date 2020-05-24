2020-05-24T08:53:09+03:00
Общество

В колониях Хабаровского края временно отменены свидания

Длительные и долгосрочные встречи с заключенными запрещены до особого распоряжения – это вынужденная мера по профилактике COVID-19
Ксения ТУРТЫГИНА
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Пандемия коронавируса привела к тому, что приходится закрывать от посещений уже и так закрытые посетителей учрежденияПандемия коронавируса привела к тому, что приходится закрывать от посещений уже и так закрытые посетителей учрежденияФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Как напомнили в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю, с 16 марта и до особого указания во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы и СИЗО приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий, - обращается к гражданам пресс-служба краевого УФСИН. - Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на всех наших официальных сайтах.

Сотрудники и посетители обязаны проходить медицинский фильтр – измерение температуры, в случае ее повышения гражданин обязан уйти домой и вызвать врача.

В колониях, расположенных на территории Хабаровского края, проходят и другие профилактические мероприятия. В случае выявления заболевших, будет введен карантин, а больных отправят на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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