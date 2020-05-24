В Хабаровске восстанавливают парк Дома офицеров флота

24 Май 2020 2020-05-24T11:41:08+03:00

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В парке Дома офицеров флота в Краснофлотском районе Хабаровска продолжается реконструкция. Первый этап начался в 2014 году. Уже оборудованы спортплощадки и концертная зона, установили освещение, появился тренажерный комплекс, продолжили дорожки и поставили скамейки. Сейчас начинается третий этап. На месте разрушенного летнего кинотеатра планируется возвести многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

В самой высокой точке спортивно-досуговый комплекс достигнет отметки 11,5 метраФото: Администрация Хабаровска

В этом году проекту предстоит пройти все экспертизы. Предварительно, сметная стоимость объекта составит 130 миллионов рублей. На возведение комплекса и благоустройство прилегающей территории нужно год и два месяца.Трехэтажное здание, высотой 11,5метра, вместит в себя: в цоколе – тренажерный зал, душевые и раздевалки, техпомещения; на первом этаже – спортзал на пятьсот метров квадратных, административные и служебные помещения, раздевалки, душевые и буфет. На втором этаже расположат медпункт, комнаты для «умных» видов спорта – шахмат, шашек. Одновременно в комплексе смогут заниматься различными видами активности семьдесят человек. Экстерьер здания планируется необычным – в темноте его стены будут менять цвет за счет перфорированного металлокорсета с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU