2020-05-24T11:41:08+03:00
Общество

В Хабаровске восстанавливают парк Дома офицеров флота

Начинается третья очередь реконструкции, в ходе которой здесь планируют построить спортивно-досуговый комплекс
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Руины старого летнего кинотеатра снесут полностью, а затем на этом месте возведут новый комплексРуины старого летнего кинотеатра снесут полностью, а затем на этом месте возведут новый комплексФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В парке Дома офицеров флота в Краснофлотском районе Хабаровска продолжается реконструкция. Первый этап начался в 2014 году. Уже оборудованы спортплощадки и концертная зона, установили освещение, появился тренажерный комплекс, продолжили дорожки и поставили скамейки. Сейчас начинается третий этап. На месте разрушенного летнего кинотеатра планируется возвести многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

В самой высокой точке спортивно-досуговый комплекс достигнет отметки 11,5 метра Фото: Администрация Хабаровска

В самой высокой точке спортивно-досуговый комплекс достигнет отметки 11,5 метраФото: Администрация Хабаровска

В этом году проекту предстоит пройти все экспертизы. Предварительно, сметная стоимость объекта составит 130 миллионов рублей. На возведение комплекса и благоустройство прилегающей территории нужно год и два месяца.Трехэтажное здание, высотой 11,5метра, вместит в себя: в цоколе – тренажерный зал, душевые и раздевалки, техпомещения; на первом этаже – спортзал на пятьсот метров квадратных, административные и служебные помещения, раздевалки, душевые и буфет. На втором этаже расположат медпункт, комнаты для «умных» видов спорта – шахмат, шашек. Одновременно в комплексе смогут заниматься различными видами активности семьдесят человек. Экстерьер здания планируется необычным – в темноте его стены будут менять цвет за счет перфорированного металлокорсета с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае День славянской письменности проведут онлайн
В Хабаровске восстанавливают парк Дома офицеров флота
Хабаровчанин украл у родной матери инвалидную коляску
В колониях Хабаровского края временно отменены свидания
В вузах Хабаровского края увеличат количество бюджетных мест
В Комсомольске-на-Амуре отключили от горячей воды микрорайон Таежный
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 24 мая 2020 года: суммарно вылечились 678 человек
Обстановка в Хабаровском крае 24 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В ЕАО женщина, сбившая пешехода и не желавшая выплачивать компенсацию, едва не лишилась машины
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 23 мая 2020 года: выявлено два новых случая
В Хабаровском крае Амурские казаки отправятся покорять гору Пик
В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 мая 2020 года: всего в крае заразились 1509 человек
В Еврейской автономной области начали охоту за маком
В Хабаровском крае отслуживших по призыву отправляют домой с соблюдением санэпидрежима
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 23 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом
Парк Дома офицеров флота в Хабаровске продолжат реконструировать