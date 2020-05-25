Обстановка в Хабаровском крае 25 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

25 Май 2020 2020-05-25T04:17:16+03:00

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Сегодня, 25 мая, не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске дождь, температура ночью +8 +10, днем +15 +17, ветер северный 7-12 м/с. На юге края кратковременные дожди, температура ночью от +4 до +10, днем от +14 до +19, ветер северо-восточный 8-13 м/с. В центральных районах кратковременные дожди местами, ночная температура от 0 до +10, дневная - от +9 до +18, ветер северный, юго-восточный 5-13 м/с. Дождливо будет и на севере региона, ночью столбик термометра будет в пределах -2 +7, днем +3 +18, ветер различных направлений 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации регионального Роспотребнадзора, в больницы края обратилась одна тысяча 506 людей, которых покусали клещи. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом в крае не зарегистрировали. В крае продолжают обрабатывать территории от клещей. Уже провели работу на территории общей площадью 900,36 гектара.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU