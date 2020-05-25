2020-05-25T06:20:33+03:00
Общество

Воздух в Хабаровском крае прогреется до 30 градусов

Потепление ожидается к выходным
Александр ШТААЛЬ
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Воздух в Хабаровском крае прогреется до 30 градусовВоздух в Хабаровском крае прогреется до 30 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае погода на предстоящей неделе будет переменчивой. С понедельника по вторник осадки ожидаются на юге и в центральной части региона, а со второй половины недели - в северных районах. Дальше жителям региона нужно приготовиться к потеплению.

- В первую половину недели днем будет +17 +22 градуса. К выходным воздух прогреется до +25 градусов. В субботу и воскресенье в отдельных местах будет до +30 градусов, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

В связи с потеплением возникает риск возникновения и распространения лесных пожаров. Жителей региона убедительно просят не разводить костры, не бросать окурки, не поджигать траву. Пожалуйста, берегите лес.

Отметим также, что в регионе благоприятная гидрологическая обстановка. Весенние паводки уже завершились. Специалисты констатируют, что на сегодняшний день только поймы рек Уссури, Подхоренка и Маи подтоплены на глубину от 0,3 до 0,9 метра. В целом же опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не прогнозируют. На Амуре у Хабаровска уровень воды стоит на отметке 137 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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