2020-05-27T09:26:12+03:00
Общество

Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусу

Мужчину обвинили в распространении заведомо ложной информации
Александр ШТААЛЬ
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Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусуЖителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Еврейской автономии осудят за распространение листовок с заведомо ложной информацией. По версии следствия, 48-летний фигурант совершил проступок в апреле 2020 года. Подозреваемый самостоятельно изготовил и разместил раздаточный материал в общественных местах Биробиджана.

- Обвиняемый под видом достоверных сведений выдавал ложную информацию о степени опасности коронавирусной инфекции для населения. Мужчина также призывал к несоблюдению профилактических мер, направленных на предотвращение распространения данной инфекции, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день известно, что следователи уже собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим обстоятельством уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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