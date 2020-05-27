Среди лучших семей Хабаровского края потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева

27 Май 2020 2020-05-27T10:49:09+03:00

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В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В нем участвовали 23 семьи из 15 муниципальных образований края. Отбор участников проводили заочно, по материалам, предоставленным в адрес регионального оргкомитета. Победителей выбирали в номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций».

- Среди победителей потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева. Историю своего рода Виктор и Елена Коноплянко из поселка Майский Советско-Гаванского района бережно хранят. Елена - потомок представителей коренного малочисленного народа - орочей. Самый дальний предок, о котором сохранились воспоминания в исторических источниках - Акунка Бутунгари. Он родился в 1870 году, был у орочей старейшиной, он-то и сопровождал исследователя. Бутунгари имел две награды от царя, в том числе за спасение экспедиции Арсеньева, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также среди лучших семей пары Дмитрия Николаевича и Любови Демьяновны Перкун из поселка Корфовский Хабаровского района. Их признали лучшей «Золотой семьей». Их совместная жизнь продолжается уже 59 лет. Лучшей «Сельской семьей» признали Тулиновых Сергея и Анну из села Скворцово Хабаровского района, а в номинации «Многодетная семья» победили супруги Мосиенко из села Болонь Амурского района. Лучшей «Молодой семьей» стали Юрий и Людмила Подлесных из города Вяземский.

Победители регионального этапа представят Хабаровский край в финале конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU