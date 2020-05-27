27 Май 2020 2020-05-27T10:47:56+03:00

С полтысячи бродячих псов отловят в Комсомольске за год Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Комсомольске-на-Амуре в 2020 году планируют отловить 428 бродячих псов. На сегодняшний день уже провели конкурсные процедуры и выбрали исполнителя этой работы. Муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и учету животных без владельцев заключили с ИП Гребенщиков Константин Викторович.

- Заявки на отлов животных без владельцев принимают от горожан в управлении ЖКХ администрации города по телефонам: (4217) 52-29-74 и (4217) 52-26-89. Время работы - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00. Поступившие сообщения обрабатывают и передают исполнителю для принятия мер по отлову и содержанию животных, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отлавливать животных будут в течение пяти рабочих дней после получения наряд-задания. Потом животных осмотрят ветеринары, им поставят прививки от бешенства, кастрируют и стерилизуют, а также промаркируют неснимаемыми метками с идентификационным номером.

Отловленных животных будут доставлять в пункт содержания животных на улицу Вагонную, 7. Срок содержания отловленных животных - 20 суток. Если за это время псы не проявят немотивированную агрессию, то их вернут на прежние места обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU