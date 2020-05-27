2020-05-27T10:58:12+03:00
Общество

За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в Хабаровске

В полиции утверждают, что число преступлений, наоборот, сократилось
Александр ШТААЛЬ
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За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в ХабаровскеЗа фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели административное дело в Хабаровске. Сообщение появилось на одном из интернет-ресурсов. По данному факту провели проверку и нашли того, кто распространял ложную информацию.

В отношении компании-правообладателя сайта, где опубликовали информацию, началось административное разбирательство за злоупотребление свободой массовой информации. Между тем, в полиции привели другие данные по криминогенной обстановке.

- С начала 2020 года в Хабаровске зарегистрировали на 300 преступлений меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наблюдается тенденция к снижению количества краж и грабежей. С начала введения в регионе режима повышенной готовности на территории Хабаровска на 230 позиций сократилось число преступлений, в сравнении с аналогичной статистикой 2019 года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За фейк юридическое лицо может получить штраф на сумму от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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