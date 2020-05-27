2020-05-27T12:06:47+03:00
Общество

Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае

Теперь ее могут получить и граждане, оказавшиеся без работы по 1 июня
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском краеПродлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продлили срок обращения за единовременной материальной помощью в размере шесть тысяч рублей. К слову, теперь ее смогут получить и граждане, оказавшиеся без работы по 1 июня.

- Выплата полагается работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением правительства Хабаровского края № 97-пр, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения региона. - Если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты в период с 27 марта по 1 июня 2020 года, уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия) и не получает, например, пенсию или пособие по безработице, он может рассчитывать на эту выплату.

Отметим также, что помощь окажут индивидуальным предпринимателям, чей бизнес также сейчас находится на паузе на основании постановления правительства Хабаровского края № 97-пр.

Помощь уже получили больше четырех тысяч человек. Документы - заявление, копию трудовой книжки, в случае увольнения, или приказа работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы, сведения о регистрации физического лица в качестве ИП принимают до 1 июня в центрах социальной поддержки населения почтовым отправлением или по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане отменили особый противопожарный режим
Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае
Жителям Хабаровского края об электронной подписи Почты России
За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в Хабаровске
С полтысячи бродячих псов отловят в Комсомольске за год
Среди лучших семей Хабаровского края потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева
Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусу
Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителей
Улицу Широкую после ямочного ремонта приведут в порядок в Биробиджане
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 27 мая 2020 года: лечение получают 40 человек
Водителей автобусов, троллейбусов и трамваев наказали за маски в Хабаровске
В Биробиджане спасли детей, закрывшихся в квартире
На Амурском гидрометаллургическом комбинате установят самый большой в мире автоклав
В Хабаровске задержана группа лиц, подозреваемых в краже кабеля связи
Россельхозбанк предлагает вниманию жителей Хабаровского края финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
Долги хабаровчан за коммуналку превысили 43 миллиона рублей
К снятию ограничений по коронавирусу готовятся в ЕАО
В Хабаровском крае из отходов будут производить картон
Сразу двух Почетных граждан выбрали в Хабаровске
На дорогах в Хабаровском крае перестали давать взятки
Обстановка в Хабаровске на утро 27 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Новая народная дружина появилась в Краснофлотском районе Хабаровска
В Хабаровском крае увеличили субсидирование поставок продовольствия на Север
Обстановка в Хабаровском крае 27 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Открылась навигация «Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре»
Новые дежурные группы готовы открыть в детсадах Хабаровска
Ирина Зикунова: «Предпринимательство - особенный феномен в экономике»
Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-Амуре