27 Май 2020 2020-05-27T12:06:47+03:00

Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь ее могут получить и граждане, оказавшиеся без работы по 1 июня

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае продлили срок обращения за единовременной материальной помощью в размере шесть тысяч рублей. К слову, теперь ее смогут получить и граждане, оказавшиеся без работы по 1 июня.

- Выплата полагается работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением правительства Хабаровского края № 97-пр, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения региона. - Если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты в период с 27 марта по 1 июня 2020 года, уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия) и не получает, например, пенсию или пособие по безработице, он может рассчитывать на эту выплату.

Отметим также, что помощь окажут индивидуальным предпринимателям, чей бизнес также сейчас находится на паузе на основании постановления правительства Хабаровского края № 97-пр.

Помощь уже получили больше четырех тысяч человек. Документы - заявление, копию трудовой книжки, в случае увольнения, или приказа работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы, сведения о регистрации физического лица в качестве ИП принимают до 1 июня в центрах социальной поддержки населения почтовым отправлением или по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU