27 Май 2020 2020-05-27T12:23:30+03:00

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В Биробиджане отменили особый противопожарный режим, который действовал с 8 апреля. Для местных жителей это означало, что есть ряд запретов - нельзя бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах. Также запрещалось выкидывать в лесах бытовые, строительные, промышленные и иные отходы и мусор. Нельзя было посещать леса.

- Внимание горожан обращают на то, что продолжают действовать ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Жителей областной столицы убедительно просят воздержаться от пикников, выездов на природу, речку, соблюдать правила безопасности и не допустить распространение коронавирусной инфекции, - прокомментировали в пресс-службе областной столицы.

Пожалуйста, не выходите из дома, соблюдайте режим самоизоляции, правила личной гигиены, избегайте длительных прогулок, держите социальную дистанцию в полтора-два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU