2020-05-27T11:45:22+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края об электронной подписи Почты России

Уникальный почтовый сервис, который позволяет получать письма и посылки в пять раз быстрее заработал в регионе
Евгения МОЛОТОВА
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Уникальный почтовый сервис, который позволяет получать письма и посылки в пять раз быстрее заработал в регионеУникальный почтовый сервис, который позволяет получать письма и посылки в пять раз быстрее заработал в регионеФото: Почта России
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Простая электронная подпись – почтовый сервис, использование которого позволяет получать письма и посылки в пять раз быстрее. За два года своего существования сервис стремительно набрал популярность – более 82% регистрируемых посылок и писем в Хабаровском крае сегодня получают без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта в почтовом отделении.

-Обслуживание в современных почтовых отделениях основывается на принципе ценности времени клиентов. Благодаря широкому применению сервис простой электронной подписи позволил значительно упростить и сократить по времени ежедневную выдачу мелких пакетов из интернет-магазинов, заказных писем и посылок– рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Оформление электронной подписи бесплатное. Подключить в почтовом отделении помогут операторы, сделать это самостоятельно можно в мобильном приложении Почты России или на портале Госуслуг. В обоих случаях требуется указать свои паспортные данные и номер телефона. После оформления электронной подписи регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа, выдаются получателю без предъявления паспорта – по проверочному коду, поступившему получателю SMS – сообщением на мобильный телефон.

При этом использование мобильного приложения позволяет следить за процессом пересылки почтовых отправлений. Нет необходимости ждать бумажного извещения о том, что пора получить почтовое отправление – приложение автоматически «известит» об этом клиента, предоставит информацию о графике работы почтового отделения и предложит заказать доставку на дом.

Более 53 тысяч заказных писем и 100 тысяч отправлений с товарными вложениями еженедельно выдают дальневосточные почтовые отделения по упрощенной технологии. Услуга доступна для всех клиентов Почты России, достигших 14 лет. Регистрация новых пользователей простой электронной подписи продолжается.

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